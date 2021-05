Covid: a riunione P.Chigi chiesta cabina regia per venerdì, 'no a rinvii' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Al termine della riunione a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis, quando il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice con i capi delegazione delle forze di maggioranza, è stato chiesto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, di convocare una nuova cabina di regia già venerdì, ma stavolta sul coprifuoco e sulle eventuali misure di allentamento sulla stretta, che passino da nuove aperture. La richiesta sarebbe stata avanzata, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, da Fi, Lega, Iv e dal M5S. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Al termine dellaa Palazzosul dl sostegni bis, quando il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice con i capi delegazione delle forze di maggioranza, è stato chiesto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, di convocare una nuovadigià, ma stavolta sul coprifuoco e sulle eventuali misure di allentamento sulla stretta, che passino da nuove aperture. La risarebbe stata avanzata, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, da Fi, Lega, Iv e dal M5S. (segue)

