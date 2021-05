Convocati Fiorentina per il Cagliari: la lista di Iachini (Di martedì 11 maggio 2021) La Fiorentina ha comunicato i Convocati per la gara contro il Cagliari: ecco la lista dei calciatori a disposizione di Iachini La Fiorentina affronterà il Cagliari nel corso della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 18:30 tra le mura della Sardegna Arena: alla lista manca in terzo portiere Rosati, sostituito dal giovane Ricco. Di seguito i Convocati del tecnico Beppe Iachini. PORTIERI: Dragowski, Ricco, Terracciano.DIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.CENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar.ATTACCANTI: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Laha comunicato iper la gara contro il: ecco ladei calciatori a disposizione diLaaffronterà ilnel corso della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 18:30 tra le mura della Sardegna Arena: allamanca in terzo portiere Rosati, sostituito dal giovane Ricco. Di seguito idel tecnico Beppe. PORTIERI: Dragowski, Ricco, Terracciano.DIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.CENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar.ATTACCANTI: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. L'articolo proviene da ...

