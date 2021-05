Consiglio di Stato respinge appelli Prestipino e Csm su nomina Procura (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – La V Sezione del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli appelli, rispettivamente, del dott. Michele Prestipino Giarritta e del Consiglio Superiore della Magistratura contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio 16 febbraio 2021, n. 1860, che aveva accolto il ricorso del dott. Marcello Viola, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, contro la nomina del dott. Prestipino Giarritta a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, decisa dal C.S.M. il 4 marzo 2020. Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tribunale amministrativo, ritiene la delibera del C.S.M. illegittima per due ordini di motivi. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – La V Sezione deldi, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli, rispettivamente, del dott. MicheleGiarritta e delSuperiore della Magistratura contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio 16 febbraio 2021, n. 1860, che aveva accolto il ricorso del dott. Marcello Viola,tore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, contro ladel dott.Giarritta atore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, decisa dal C.S.M. il 4 marzo 2020. Ildi, confermando la decisione del Tribunale amministrativo, ritiene la delibera del C.S.M. illegittima per due ordini di motivi. ...

