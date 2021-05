Casaleggio sta boicottando il progetto di Conte | “Così fa un danno agli iscritti”

(Di martedì 11 maggio 2021) “Una decisione irrazionale e antitetica allo spirito e ai valori di condivisione su cui si basa, dalla sua nascita, il MoVimento”. Parole forti, quelle usate dal senatore Cinque stelle Gianluca Ferrara, che tuttavia ben tratteggiano lo stupore dinanzi alla decisione di Davidedi non restituire – almeno per ora – i dati degli attivisti pentastellati al Movimento. Frattura insanabile dunque? Io ho sempre auspicato che si potesse trovare una convergenza tra il gestore della piattaforma e il M5s. Prima di tutto per rispetto nei confronti di Gianroberto. Purtroppo, da parte di suo figlio, si è avuto un ingiustificabile atteggiamento di chiusura a trovare un punto di incontro. Ricordo che Rousseau esiste grazie al cospicuo, anche esagerato dato il servizio offerto, finanziamento da parte del M5s. L’ostilità da parte di Davide ...

Advertising

LegaSalvini : Giuseppi sta affondando i 5Stelle nel caos, tra video di Grillo e lotta ai coltelli con Casaleggio: nel frattempo l… - WillyCoyote6 : RT @LegaSalvini: Giuseppi sta affondando i 5Stelle nel caos, tra video di Grillo e lotta ai coltelli con Casaleggio: nel frattempo la prior… - Pox_News_Italy : @StefanoTartaria @elevisconti Il Fatto sta con Conte, e ora mal sopporta il Ballista dei due mondi. Per me proverà… - Federica_80 : RT @LegaSalvini: Giuseppi sta affondando i 5Stelle nel caos, tra video di Grillo e lotta ai coltelli con Casaleggio: nel frattempo la prior… - giandomenic45 : RT @LegaSalvini: Giuseppi sta affondando i 5Stelle nel caos, tra video di Grillo e lotta ai coltelli con Casaleggio: nel frattempo la prior… -

Ultime Notizie dalla rete : Casaleggio sta

'Per questo motivo - spiega la piattaforma guidata da Davide- non è assolutamente ... 'Ci perdonerete l'ironia, ma la vicenda dei dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelleassumendo ..."Per questo motivo " spiega la piattaforma guidata da Davide" non è assolutamente ... "Ci perdonerete l'ironia, ma la vicenda dei dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelleassumendo ...Per Ferrara (M5S) è una scelta antitetica ai princìpi 5 Stelle. La piattaforma è solo uno strumento e non detta la linea ...Che trasformare l'accordo tattico-opportunistico tra Pd e 5Stelle realizzatosi intorno al governo Conte 2 (e su input fulmineo di Matteo Renzi) in un'alleanza strategica fosse una stupida illusione no ...