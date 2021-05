Caos procure: Consiglio di Stato accoglie ricorso Pg Viola, nomina Prestipino a Roma illegittima (Di martedì 11 maggio 2021) Altro smacco per il Csm da tempo sotto la bufera. Smantellato dal Consiglio di Stato il sistema di nomine, almeno nel caso della Procura di Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Altro smacco per il Csm da tempo sotto la bufera. Smantellato daldiil sistema di nomine, almeno nel caso della Procura diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Caos procure: Consiglio di Stato accoglie ricorso Pg Viola, nomina Prestipino a Roma illegittima - rinaldodinino : RT @ilgiornale: A 'Non è l'Arena' Nicola Morra ha portato la sua testimonianza sugli atti di Piero Amara e Luca Palamara ha confermato una… - VinceFerretti : Caos procure, Palamara: 'Davigo non ha seguito le procedure'. Morra: 'Ha fatto solo il nome di Ardita'… - FirenzePost : Caos procure: Pera, Governo controlli pm. E incalza Mattarella - Massimo10489625 : ???? #IlSistema SI È ROTTO Caos procure, Palamara: 'Davigo non ha seguito le procedure'. Morra: 'Ha fatto solo il n… -