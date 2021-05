Boom di sbarchi | si cercano nuove strutture per i migranti

(Di martedì 11 maggio 2021) Le navi quarantena di grandi dimensioni a partire da luglio non saranno più disponibili. Corsa contro il tempo per la ricerca dialternative

...uno degli argomenti che tiene banco in questo momento nei piani alti del governo unitamente al... Introdotte nella primavera del 2020 per far fronte all'impennata degliche aveva assunto il ...Cambiano le rotte dei migranti: cosa c'è dietro ildiIsola in ginocchio per gli arrivi. Il responsabile dell'ambulatorio: «Con un caso di Covid qui sarebbe complicatissimo». Matteo Salvini: «Situazione incompatibile con la ripartenza».Altri 2.162 migran ...Già ieri erano stati oltre 1.400 i migranti approdati sull'isola e subito trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola Nella notte sono approdati sull'isola altri 365 migranti con 4 barconi. I migra ...