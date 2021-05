Amat | domani sciopero di 4 ore

(Di martedì 11 maggio 2021) I sindacati territoriali di categoria di CISL e UGL hanno indetto, tra le ore 08.30 e le ore 12.30 di mercoledì 12 Maggio 2021, unodi 4 ore; sul sito www..taranto.it sono riportate le ultime partenze prima dell’inizio delloe le prime partenze al termine dello stesso. Le Organizzazioni sindacali FIT/CISL e UGL Autoferro, proclamanti lo, hanno addotto le seguenti motivazioni: Relazioni industriali, Premio di risultato e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Regolamentazione provvisoria per le prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con deliberazione n° 18/138 della Commissione di Garanzia, si comunica che nella precedente astensione per le medesime motivazioni l’adesione è stata pari al 45,45%. ? ...

