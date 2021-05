Zhang si tiene l'Inter, ma vuole tagli e cessioni (Di lunedì 10 maggio 2021) di Giulio Mola Dopo aver rinunciato lo scorso febbraio ad un'offerta di poco inferiore agli 800 milioni di euro che il fondo americano Bc Partners aveva presentato per le quote di maggioranza dell'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) di Giulio Mola Dopo aver rinunciato lo scorso febbraio ad un'offerta di poco inferiore agli 800 milioni di euro che il fondo americano Bc Partners aveva presentato per le quote di maggioranza dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Zhang tiene Zhang si tiene l'Inter, ma vuole tagli e cessioni Da oggi, infatti, cominciano gli incontri individuali fra Zhang e la dirigenza da una parte e i calciatori dall'altra, soprattutto con quelli che hanno i contratti più lunghi. A loro il numero uno ...

L'Inter è la Juve e la Juve è l'Inter: ecco cosa succede Come raccontato ai microfoni di SkySport , 24 ore più tardi viene contattato da Steven Zhang, ... Sull'altra sponda, invece, Conte esce dalla Champions e in serie A non tiene il passo. Qualcuno mugugna. ...

Zhang si tiene l’Inter, ma vuole tagli e cessioni Quotidiano.net Zhang si tiene l’Inter, ma vuole tagli e cessioni "Non vendiamo", il messaggio che Zhang Jindong ha fatto arrivare in Italia tramite il figlio Steven Zhang. Il quale però si trova ora fra lemani una patata bollentissima, perché tocca proprio al ...

Gazzetta: “Inter, Zhang chiederà ai giocatori 2 stipendi bloccati: ecco i nomi di due cedibili sicuri” Zhang chiederà a tutti la rinuncia a un paio di mensilità di questa stagione, facendo leva sul momento drammatico che è comune a tutti i top club mondiali”, si legge. Arriva il momento delle rinunce c ...

