Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 17 | 15

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 520+000 IN DIREZIONE FIRENZE, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO; VI INVITIAMO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA PER DIVERSI CHILOMETRI TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULL’AURELIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON VIA AURELIA ...