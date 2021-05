Varianti Covid, Bassetti: “Molte benigne, non comprendo chi terrorizza” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Tutti parlano delle Varianti Covid come negative, ma possono esserci anche quelle benigne e sono Molte. E’ un modo che ha il virus di mutare. Finora abbiamo osservato e studiato quelle maggiormente contagiose e più aggressive come la variante inglese. Ma ad oggi i vaccini a mRna funzionano” anche contro di loro, “per questo non comprendo molto chi, spesso senza conoscenze approfondite, da tempo specula e terrorizza sulle Varianti”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta la scoperta dell’Inmi Spallanzani di Roma di alcune Varianti ‘benigne’ tra gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) “Tutti parlano dellecome negative, ma possono esserci anche quellee sono. E’ un modo che ha il virus di mutare. Finora abbiamo osservato e studiato quelle maggiormente contagiose e più aggressive come la variante inglese. Ma ad oggi i vaccini a mRna funzionano” anche contro di loro, “per questo nonmolto chi, spesso senza conoscenze approfondite, da tempo specula esulle”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, commenta la scoperta dell’Inmi Spallanzani di Roma di alcune’ tra gli ...

