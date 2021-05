Valle Caudina, estorsione e minaccia: assolto imputato coinvolto nell’operazione ‘Zeus’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta dinanzi al Gip di Napoli, Anna De Bellis, il processo a carico di Giovanni Testa, che era imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ( 416 bis comm. 1). Testa era stato coinvolto nel blitz del scorso luglio, che nasceva dall’ operazione denominata “Zeus”. Il sistema accusatorio era sostenuta da intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle dichiarazioni accusatorie di diversi testimoni ed era stato rafforzato dalle ammissioni di responsabilità di diversi imputati, che hanno deciso di collaborare con la giustizia. Nonostante ciò a seguito dell’ udienza il GUP, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci jr, ha assolto il Testa. Il risultato è di notevole importanza in ragione del fatto che il Testa risulta l’unico assolto tra i 9 imputati che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta dinanzi al Gip di Napoli, Anna De Bellis, il processo a carico di Giovanni Testa, che eradiaggravata dal metodo mafioso ( 416 bis comm. 1). Testa era statonel blitz del scorso luglio, che nasceva dall’ operazione denominata “Zeus”. Il sistema accusatorio era sostenuta da intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle dichiarazioni accusatorie di diversi testimoni ed era stato rafforzato dalle ammissioni di responsabilità di diversi imputati, che hanno deciso di collaborare con la giustizia. Nonostante ciò a seguito dell’ udienza il GUP, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci jr, hail Testa. Il risultato è di notevole importanza in ragione del fatto che il Testa risulta l’unicotra i 9 imputati che ...

