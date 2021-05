Vaccini in Campania, scorte di Pfizer esaurite: si riprogrammano le convocazioni, rinviate le seconde dosi (Di lunedì 10 maggio 2021) Le scorte dei Vaccini Pfizer sono agli sgoccioli in Campania: le dosi sono pressoché esaurite a Napoli città - dove le somministrazioni si fermano per due giorni fino a mercoledì... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 maggio 2021) Ledeisono agli sgoccioli in: lesono pressochéa Napoli città - dove le somministrazioni si fermano per due giorni fino a mercoledì...

