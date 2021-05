Uomini e donne oggi, 10 maggio: Samantha e Alessio, inizio di un amore (Di lunedì 10 maggio 2021) Ultime settimane in compagnia di Uomini e donne prima della pausa estiva. Raccontiamo ciò che è avvenuto in data odierna (10 maggio, ma la registrazione è avvenuta il giorno 2), che come da annuncio riguarda la scelta di Samantha. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: la scelta di MASSIMILIANO Si parte dall’ingresso in studio di Alessio e Bohdan, i due corteggiatori. Vediamo subito l’esterna con Bohdan, nella quale il ragazzo dice di esserci rimasto male per le attenzioni che Samantha ha rivolto ad Alessio e dice di sentirsi spesso il terzo incomodo. Poi vediamo quella con Alessio: quest’ultimo, dopo le difficoltà delle precedenti settimane, arriva a dichiarare del sentimento a Samantha e poi ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 10 maggio 2021) Ultime settimane in compagnia diprima della pausa estiva. Raccontiamo ciò che è avvenuto in data odierna (10, ma la registrazione è avvenuta il giorno 2), che come da annuncio riguarda la scelta di. Leggi anche:anticipazioni: la scelta di MASSIMILIANO Si parte dall’ingresso in studio die Bohdan, i due corteggiatori. Vediamo subito l’esterna con Bohdan, nella quale il ragazzo dice di esserci rimasto male per le attenzioni cheha rivolto ade dice di sentirsi spesso il terzo incomodo. Poi vediamo quella con: quest’ultimo, dopo le difficoltà delle precedenti settimane, arriva a dichiarare del sentimento ae poi ...

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - verita_blog : ??UOMINI E DONNE ?? SECONDO ME TUTTO IL TRONO DI SAMANTHA È STATO FALSO A PARTIRE DA LEI E DAI SUOI CORTEGGIATORI S… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… -