(Di lunedì 10 maggio 2021) Gli ingredienti del Grande Romanzo Italiano ci sono tutti. La trattativa Stato-Fedez, leocculte, i pentiti che si accusano a vicenda, una parata di video estorti, rimontati, manipolati, un ingorgo di pedinamenti e agguati: Renzi che incontra in gran segreto “un uomo dei servizi” all’Autogrill, Salvini che avrebbe voluto vedere Fedez prima del Concertone (ma perché?). E sullo sfondo il ritorno del “Palazzo”, i dossier avvelenati, le liste coi nomi e coi cognomi, i depistaggi. Non già l’ennesima P2, ma la “loggia Ungheria” che subito rimanda alle nostre vecchie commedie degli equivoci, a quelle pochade che si dicevano appunto, “all’ungherese”, e accendevano le fantasie sfrenate delle signore, “fuggiamo via… andiamo a Budapest!”. Ma anche qui che personaggi incredibili: il rapper miliardario che sfida il “sistema” e manda in tilt la Rai; l’avvocato Piero Amara con ...

Mania48Mania53 : RT @ilfoglio_it: Trame italiane. Dalla trattativa stato-Fedez con le telefonate registrate alla spy story di Matteo Renzi all’Autogrill. I… - G_B0TTAZZI : RT @ilfoglio_it: Trame italiane. Dalla trattativa stato-Fedez con le telefonate registrate alla spy story di Matteo Renzi all’Autogrill. I… - Nonnadinano : RT @ilfoglio_it: Trame italiane. Dalla trattativa stato-Fedez con le telefonate registrate alla spy story di Matteo Renzi all’Autogrill. I… - ilfoglio_it : Trame italiane. Dalla trattativa stato-Fedez con le telefonate registrate alla spy story di Matteo Renzi all’Autog… - camillabaresani : RT @ilfoglio_it: Trame italiane. Dalla trattativa stato-Fedez con le telefonate registrate alla spy story di Matteo Renzi all’Autogrill. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Trame italiane

Il Foglio

Fra le primissime realtàa confermare la ripartenza, torna dal 30 giugno al 4 luglio ... narratore sopraffino e fiero cantore della sconfitta, allepost - punk fornite dalla chitarra ...Una vita spoiler: Felicia costringe la figlia Camino a continuare a frequentare Ildefonso Gli spoiler su ciò che succederà nelle prossime puntatesvelano che ad Acacias 38 giungerà Ildefonso ...Sulla stagione del terrorismo in Italia “ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, non completamente chiarite”: lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lunga in ...Con un primo tempo straripante, il Napoli blinda una vittoria dal sapore di Champions sul difficile campo di La Spezia, squadra che all'andata aveva espugnato il Maradona facendo ...