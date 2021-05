**Storici: addio a Stuart Woolf, il grande storico innamorato dell’Italia** (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Lo storico inglese Stuart Woolf, grande studioso dell’Ottocento e del Novecento europeo, innamorato dell’Italia, dove viveva stabilmente dal 1983, è morto all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze per le complicazioni di una polmonite da Covid, all’età di 85 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° maggio, si è appresa solo oggi, come hanno spiegato all’Adnkronos la figlia Deborah e il professore Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, per il quale nel 2007 ha curato il volume “L’Italia repubblicana vista da fuori (1945-2000)” pubblicato da Il Mulino nella collana sulla Storia d’Italia nel secolo Ventesimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Loinglesestudioso dell’Ottocento e del Novecento europeo,dell’Italia, dove viveva stabilmente dal 1983, è morto all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze per le complicazioni di una polmonite da Covid, all’età di 85 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° maggio, si è appresa solo oggi, come hanno spiegato all’Adnkronos la figlia Deborah e il professore Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, per il quale nel 2007 ha curato il volume “L’Italia repubblicana vista da fuori (1945-2000)” pubblicato da Il Mulino nella collana sulla Storia d’Italia nel secolo Ventesimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Storici: addio a Stuart Woolf, il grande storico innamorato dell'Italia** (2)... - TV7Benevento : **Storici: addio a Stuart Woolf, il grande storico innamorato dell'Italia**... - messveneto : Dopo un mese in ospedale si è arreso al virus: addio all’imprenditore e fotografo Pappalettera: Era figlio di due s… - vivosoloperDemi : RT @karevismysun: Addio a uno dei pochi personaggi storici che c'era rimasto, per quanto lo avevano rovinato rispetto alle prime stagioni,… - oneokrvck : RT @karevismysun: Addio a uno dei pochi personaggi storici che c'era rimasto, per quanto lo avevano rovinato rispetto alle prime stagioni,… -