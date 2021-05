(Di lunedì 10 maggio 2021) . Il terrorista suicida era a bordo di un’auto carica di esplosivo Un altro attentato scuote lain queste ore. Il Paese africano, vittima di continui attacchi interni, è tornato in cima alle cronache internazionali per l’uccisione di6 persone, tra cui L'articolo proviene da Inews.it.

Somalia, attacco a una stazione di polizia di Mogadiscio: almeno 6 morti. Il terrorista suicida era a bordo di un'auto carica di esplosivo ...E' di almeno sei morti il bilancio dell'attacco a una stazione di polizia di Mogadiscio, in Somalia. Tra le vittime figurano un commissario e quattro agenti di scorta tra le vittime. Il terrorista sui ...