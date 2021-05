Socialisti in crisi, per Mitterrand solo la vecchia guardia (Di lunedì 10 maggio 2021) È «la crisi dei quarant’anni» ha ironizzato il quotidiano Libération. Il 10 maggio 1981, François Mitterrand è stato eletto presidente, primo socialista nella V Repubblica. La sinistra era stata all’opposizione per più di vent’anni. Allora, c’era stata una grande festa alla Bastiglia, c’era una grande speranza di «cambiare la vita». Niente di tutto ciò 40 anni dopo. LA vecchia guardia domenica ha festeggiato la ricorrenza al Creusot, un comune operaio, l’ex presidente François Hollande ha rivendicato la successione: Mitterrand, governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) È «ladei quarant’anni» ha ironizzato il quotidiano Libération. Il 10 maggio 1981, Françoisè stato eletto presidente, primo socialista nella V Repubblica. La sinistra era stata all’opposizione per più di vent’anni. Allora, c’era stata una grande festa alla Bastiglia, c’era una grande speranza di «cambiare la vita». Niente di tutto ciò 40 anni dopo. LAdomenica ha festeggiato la ricorrenza al Creusot, un comune operaio, l’ex presidente François Hollande ha rivendicato la successione:, governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MagElecto : #Madrid: Isabel Díaz #Ayuso, del Partito Popolare, raddoppia i #seggi e conquista il 40% dei consensi, spazzando vi… - augusto_grandi : A Madrid trionfa il centrodestra. Disfatta per socialisti e moderati, crisi delle sardine spagnole - RiccardoPennisi : @vincenzo9718 @stefanofantuzzi Non credo ci sarà la crisi. I sondaggi nazionali sono buoni per i socialisti. E in S… - HUEHUECOYOTLxd : Il mondo si divide in 4 parti: 1- Paesi piccoli capitalisti che si fanno i cazzi propri 2) Paesi grossi in crisi… -