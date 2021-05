Sesso, come migliorarlo con la focalizzazione sensoriale (Di lunedì 10 maggio 2021) La focalizzazione sensoriale potrebbe essere la tua svolta nel Sesso. Siamo sicuri che in molte occasioni ti sei chiesto come migliorare a letto, e anche che poche di quelle occasioni ti hanno fatto pensare a un “ritorno alle origini”. Nella ricerca di idee per aumentare il desiderio e potenziare i rapporti sessuali, spesso cadiamo nell'errore di credere che nuove tendenze, posizioni sessuali inverosimili o l'uso di sex toys risolvano questioni che risiedono più nella sfera emotiva. La focalizzazione sensoriale è una pratica chiave della sessuologia che non solo rinuncia a questo quando si tratta di migliorare i rapporti sessuali, ma può anche aiutarci a risolvere alcune difficoltà, sia fisiche che emotive, che possono sopraggiungere. Quale momento migliore di questo, quando si ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Lapotrebbe essere la tua svolta nel. Siamo sicuri che in molte occasioni ti sei chiestomigliorare a letto, e anche che poche di quelle occasioni ti hanno fatto pensare a un “ritorno alle origini”. Nella ricerca di idee per aumentare il desiderio e potenziare i rapporti sessuali, spesso cadiamo nell'errore di credere che nuove tendenze, posizioni sessuali inverosimili o l'uso di sex toys risolvano questioni che risiedono più nella sfera emotiva. Laè una pratica chiave della sessuologia che non solo rinuncia a questo quando si tratta di migliorare i rapporti sessuali, ma può anche aiutarci a risolvere alcune difficoltà, sia fisiche che emotive, che possono sopraggiungere. Quale momento migliore di questo, quando si ...

Carlo213Ge : @SandraM0027 @savioli_alberto @amazzini64 @salvinimi Se poi si entra nel campo del transessualismo… dire che la dis… - angy_imma : RT @charjlottee: a me non preoccupa taola purani perché tanto che è ossessionata dai social e dall'engagement si è capito visto che mangia… - lucia87384799 : RT @AidaRoldo: 'Desublimare, desublimare...' Questa parola racchiude tutto @esterviola ?? - esterviola : RT @AidaRoldo: 'Desublimare, desublimare...' Questa parola racchiude tutto @esterviola ?? - esterviola : di come la relazione scritta sia infallibile com’era infallibile l’antenata anni ‘90, la fatalissima relazione a di… -