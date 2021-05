Roma: in monopattino con 300 pasticche. Viene fermato e morde gli agenti (Di lunedì 10 maggio 2021) A bordo di un monopattino e con una busta in mano, di certo non è passato inosservato, mentre sfrecciava effettuando manovre improvvise. A fermarlo per un controllo su via Tiburtina, all’incrocio con via di Ponte Mammolo, sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti. La droga e la colluttazione fermato per un controllo, il giovane di nazionalità gambiana spontaneamente ha consegnato agli agenti la busta ed il suo contenuto: un recipiente recante la scritta “ Yogurt ICE Box” ma, una volta aperto, al suo interno hanno rinvenuto pasticche di vari colori: 127 pasticche a forma di “Bomba a Mano” di colore grigio – 82 con la scritta “Audi” di colore rosa e 94 a forma esagonale con un’effige di un teschio da un lato e con una doppia P dall’altro di colore celeste. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) A bordo di une con una busta in mano, di certo non è passato inosservato, mentre sfrecciava effettuando manovre improvvise. A fermarlo per un controllo su via Tiburtina, all’incrocio con via di Ponte Mammolo, sono stati glidella Polizia di Stato della Sezione Volanti. La droga e la colluttazioneper un controllo, il giovane di nazionalità gambiana spontaneamente ha consegnato aglila busta ed il suo contenuto: un recipiente recante la scritta “ Yogurt ICE Box” ma, una volta aperto, al suo interno hanno rinvenutodi vari colori: 127a forma di “Bomba a Mano” di colore grigio – 82 con la scritta “Audi” di colore rosa e 94 a forma esagonale con un’effige di un teschio da un lato e con una doppia P dall’altro di colore celeste. Non ...

