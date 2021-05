Riforma pensioni 2021, ultimissime: Cosentino sul post quota 100 e quota 41 (Di lunedì 10 maggio 2021) In questi giorni non si parla d’altro che di Riforma pensioni e possibili misure post quota 100, il pressing dei sindacati per avere un incontro col Governo sembrava aver convinto il Ministro Orlando sull’importanza di un confronto al fine di riaprire il cantiere previdenziale e giungere pronti con misure eque e condivise dai lavoratori al termine della quota 100 al 31/12/2021. Domenico Cosentino, esperto previdenziale, con cui ci siamo interfacciati stamane, fa però presente che qualcosa non torna anche nelle richieste dei sindacati, se non si punta subito, come punto cardine nel prossimo tavolo di confronto tra parti sociali e Governo alla divisione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, viene meno ogni ragionamento ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 10 maggio 2021) In questi giorni non si parla d’altro che die possibili misure100, il pressing dei sindacati per avere un incontro col Governo sembrava aver convinto il Ministro Orlando sull’importanza di un confronto al fine di riaprire il cantiere previdenziale e giungere pronti con misure eque e condivise dai lavoratori al termine della100 al 31/12/. Domenico, esperto previdenziale, con cui ci siamo interfacciati stamane, fa però presente che qualcosa non torna anche nelle richieste dei sindacati, se non si punta subito, come punto cardine nel prossimo tavolo di confronto tra parti sociali e Governo alla divisione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, viene meno ogni ragionamento ...

