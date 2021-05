Queste tre foto mostrano Nicola Zingaretti vaccinarsi contro l’influenza, non contro la Covid-19 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Facebook sono state pubblicate tre foto di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Partito democratico, ripreso in tre momenti differenti mentre sembra ricevere una vaccinazione. Le immagini sono accompagnate da questo commento: «Quando uno si scorda che la foto di propaganda l’aveva già fatta». Secondo il post oggetto della nostra verifica, quindi, le tre foto dimostrerebbero che Zingaretti non si sarebbe in realtà vaccinato contro la Covid-19 perché le dosi da somministrare alle persone per i vaccini finora approvati contro la Covid-19 sono due e non tre (a parte il vaccino Janssen della Johnson&Johnson che prevede una sola ... Leggi su facta.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Facebook sono state pubblicate tredi, presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Partito democratico, ripreso in tre momenti differenti mentre sembra ricevere una vaccinazione. Le immagini sono accompagnate da questo commento: «Quando uno si scorda che ladi propaganda l’aveva già fatta». Secondo il post oggetto della nostra verifica, quindi, le tredimostrerebbero chenon si sarebbe in realtà vaccinatola-19 perché le dosi da somministrare alle persone per i vaccini finora approvatila-19 sono due e non tre (a parte il vaccino Janssen della Johnson&Johnson che prevede una sola ...

