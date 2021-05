Psg, stagione finita per Verratti: è in dubbio per l’Europeo (Di lunedì 10 maggio 2021) stagione finita per Marco Verratti, che salterà le ultime due gare di Ligue 1 2020/2021 oltre alla semifinale di Coppa di Francia. Per il centrocampista del Psg si prospetta una stop di tre settimane a causa di una distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro. L’infortunio è avvenuto in allenamento e, dopo essersi sottoposto ad un’ecografia, al calciatore italiano è stata comunicata la diagnosi. La sua presenza all’Europeo non è certa così come non è un’utopia. Bisognerà attendere per vedere come proseguirà il recupero e, in seguito ad alcune valutazioni, prendere una decisione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021)per Marco, che salterà le ultime due gare di Ligue 1 2020/2021 oltre alla semifinale di Coppa di Francia. Per il centrocampista del Psg si prospetta una stop di tre settimane a causa di una distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro. L’infortunio è avvenuto in allenamento e, dopo essersi sottoposto ad un’ecografia, al calciatore italiano è stata comunicata la diagnosi. La sua presenza alnon è certa così come non è un’utopia. Bisognerà attendere per vedere come proseguirà il recupero e, in seguito ad alcune valutazioni, prendere una decisione. SportFace.

