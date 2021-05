Playoff Serie B, si parte giovedì. Tabellone e date (Di lunedì 10 maggio 2021) giovedì prenderanno il via i Playoff per la promozione in Serie A, per decidere la terza regina che seguirà Empoli e Salernitana in massima Serie. Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia prenderanno parte ai Playoff dell’edizione 2020/2021 del campionato di Serie B per contendersi l’ultimo posto disponibile e giocare la massima Serie. Le squadre che si sono piazzate tra il quinto e l’ottavo posto della Serie B 2020/2021 partecipano al primo turno. La quinta classificata sfida l’ottava, la sesta sfida la settima. Si gioca in gara unica in casa del club meglio piazzato al termine della stagione regolare: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari. Niente rigori: avanti chi si è meglio piazzata ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021)prenderanno il via iper la promozione inA, per decidere la terza regina che seguirà Empoli e Salernitana in massima. Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia prenderannoaidell’edizione 2020/2021 del campionato diB per contendersi l’ultimo posto disponibile e giocare la massima. Le squadre che si sono piazzate tra il quinto e l’ottavo posto dellaB 2020/2021cipano al primo turno. La quinta classificata sfida l’ottava, la sesta sfida la settima. Si gioca in gara unica in casa del club meglio piazzato al termine della stagione regolare: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari. Niente rigori: avanti chi si è meglio piazzata ...

Advertising

Corriere : Serie B: Salernitana promossa in A, il Monza va ai playoff - Gazzetta_it : SerieB: 38ª giornata: la Salernitana vola in SerieA. Monza ai playoff, Cosenza retrocesso - sportmediaset : Serie B: la #Salernitana vince a Pescara e centra la promozione, Monza ko e costretto ai playoff. #SportMediaset - gazzettaparma : Salernitana in Serie A. Monza ai playoff, Cosenza retrocesso - Mediagol : #SerieB, la griglia playoff: ecco gli accoppiamenti e le gare in programma -