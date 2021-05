Paola Turani, incinta dopo le difficoltà: svela il sesso del bambino (Di lunedì 10 maggio 2021) Paola Turani annuncia su Instagram il sesso del suo bambino: la sua è una dolcissima storia a lieto fine, come da tempo attendeva e sperava. Per la modella, questa gravidanza rappresenta il sogno più intimo, il raggiungimento di un successo personale. Da tempo ricercava la cicogna, infatti, e aveva discusso dei suoi problemi di infertilità. Era intervenuta a riguardo, parlando a cuore aperto della sua enorme difficoltà nel rimanere incinta: ogni volta, fare il test e vedere quel risultato “negativo” le spezzava il cuore. Poi, però, a sorpresa, era arrivata la sua grande speranza: test positivo. La modella aveva fatto delle storie su Instagram, dove si era lasciata andare a lacrime di profonda gioia. Nella giornata di ieri, Paola aveva condiviso con i suoi follower la ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 maggio 2021)annuncia su Instagram ildel suo: la sua è una dolcissima storia a lieto fine, come da tempo attendeva e sperava. Per la modella, questa gravidanza rappresenta il sogno più intimo, il raggiungimento di un successo personale. Da tempo ricercava la cicogna, infatti, e aveva discusso dei suoi problemi di infertilità. Era intervenuta a riguardo, parlando a cuore aperto della sua enormenel rimanere: ogni volta, fare il test e vedere quel risultato “negativo” le spezzava il cuore. Poi, però, a sorpresa, era arrivata la sua grande speranza: test positivo. La modella aveva fatto delle storie su Instagram, dove si era lasciata andare a lacrime di profonda gioia. Nella giornata di ieri,aveva condiviso con i suoi follower la ...

