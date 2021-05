Pagelle Juventus-Milan | i voti della Gazzetta | Kjaer insuperabile

Advertising

GoalItalia : Le pagelle di #JuveMilan: [@romeoagresti] ?? Brahim Diaz illumina la scena ? Ronaldo non la prende mai ?? Morata… - sportmediaset : Serie A, le pagelle di #JuventusMilan: Diaz fa l'Ibra, Ronaldo è un fantasma. #SportMediaset - Gazzetta_it : #JuveMilan le #pagelle #Diaz serata da 8. #Ronaldo nullo: 4 - PianetaMilan : #Pagelle #JuventusMilan, i voti di @Gazzetta_it: @simonkjaer1989 insuperabile - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - gilnar76 : Juventus-#Milan 0-3: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus

: CR7 ok solo in difesa; Diaz in fiamme, Kessie mostruoso e Rebic da urlo Il futuro del Milan si è così avvicinato da diventare adesso. Non si può più pensare a domani, la squadra esiste già. ...Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...ROMA - La Juve crolla in casa contro il Milan. Il 3-0 subìto dalla squadra di Pirlo mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions dei bianconeri. Ecco la pagella con i voti più bassi.voti e pagelle della Gazzetta dello Sport assegnate ai calciatori del Milan, scesi ieri in campo nel vittorioso match contro la Juventus.