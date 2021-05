Napoli – Udinese | ultime dalle sedi e probabili formazioni

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per, match valido per la terz’ultima di serie A. Calcio d’inizio martedì 11 alle ore 20.45 Il, dopo la netta e convincente vittoria ottenuta contro lo Spezia, vede sempre più vicina la possibilità di poter conseguire uno dei posti in classifica valido per la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. La squadra azzurra affronterà martedì sera l’che, vista la salvezza praticamente acquisita, scenderà in campo con la dovuta serenità e senza alcun assillo.QuiSeduta pomeridiana per ilal Training Center. Come riportato dal sito ufficiale del cluc, gli azzurri hanno preparato il match contro ...