Migranti | Salvini | a Draghi porteremo modelli altri paesi

(Di lunedì 10 maggio 2021) "2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, in un incontro con i giornalisti fuori dalla ...

"2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, in un incontro con i giornalisti fuori dalla sede di Regione Lombardia. "Noi a Draghi porteremo i modelli degli altri paesi europei - ha aggiunto - . Siccome giustamente si parla di un ...... ha spiegato Quanto al leader della Lega, Matteo, "ha perso il pelo ma non il vizio. È da irresponsabili ricominciare a fomentare odio sociale mettendo 'gli italiani contro i'", ...Nelle ultime 24 ore giunti in Italia oltre 2.000 migranti: il motivo è da ricercare nella riapertura della rotta libica ..."2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla ...