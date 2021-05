Migranti | a Lampedusa oltre 2mila sbarchi in 24 ore

(Di lunedì 10 maggio 2021) Altra notte didove sono approdati 635a bordo di quattro imbarcazioni. Il primo soccorso, eseguito dalla Capitaneria di porto, è stato di un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazionalità, a 9 miglia dalla costa. A seguire, una motovedetta ha trasbordato altri 87 uomini intercettati a 15 miglia: l’imbarcazione è stata lasciata alla deriva. Alle 3,20 il terzo sbarco di 101, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. Quasi in contemporanea, infine, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. In 24 ore, con gli ultimi approdi a, sono 20 gliper un totale di 2.128 persone, tutte trasferite all’hotspot. Secondo quanto riporta La Stampa, il governo Draghi precorrerà tre strade per affrontare la ...

Sono proseguiti anche nella notte gli arrivi a, dove nell'arco di una giornata si sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128 ... Alle 3:20 sono sbarcati 101, fra cui 10 donne e ..." Abbiamo avuto tre nuovi sbarchi dia bordo di barconi, in tutto ci sono all'incirca 500 persone e stanno bene, non ci sono casi disperati", raccontava a inizio giornata il ...La Guardia costiera tunisina competente per la regione centrale del Paese, ha bloccato nella notte tra l’8 e il 9 maggio quattro operazioni... Scopri di più ...Sono 635 i migranti sbarcati, con 4 barconi, durante la notte a Lampedusa. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie ...