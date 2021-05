Lazio femminile in Serie A, decisiva la vittoria nel derby (Di lunedì 10 maggio 2021) Lazio femminile in Serie A, vittoria nel derby. Il successo contro la Roma, porta le ragazze di coach Carolina Morace nella massima Serie Un successo per 2-1 contro le giallorosse e la Lazio femminile in Serie A matematicamente; un obiettivo importante per una squadra prestigiosa che torna nella massima Serie. Festa e gioia e fine L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Carolina Morace alla Lazio Women Brescia calcio femminile in B grazie al ripescaggio La Juventus conquista San Siro nel big match femminile Juventus Women campione d’inverno, sconfitta l’Inter Milan ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 10 maggio 2021)inA,nel. Il successo contro la Roma, porta le ragazze di coach Carolina Morace nella massimaUn successo per 2-1 contro le giallorosse e lainA matematicamente; un obiettivo importante per una squadra prestigiosa che torna nella massima. Festa e gioia e fine L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Carolina Morace allaWomen Brescia calcioin B grazie al ripescaggio La Juventus conquista San Siro nel big matchJuventus Women campione d’inverno, sconfitta l’Inter Milan ...

