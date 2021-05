La Salernitana torna in Serie A. Ai playoff Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana è la seconda squadra promossa dalla Serie B alla Serie A dopo l’ Empoli . La squadra di Castori festeggia la promozione dopo la vittoria in casa del Pescara con il risultato di 3-0. A... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 maggio 2021) Laè la seconda squadra promossa dallaB allaA dopo l’ Empoli . La squadra di Castori festeggia la promozione dopo la vittoria in casa del Pescara con il risultato di 3-0. A...

OfficialUSS1919 : È finita!!! All''Adriatico-Cornacchia' la #Salernitana batte 3-0 il #Pescara e torna in #SerieA dopo 23 anni!!! - OptaPaolo : 3 - La #Salernitana conquista la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47, e torna a… - weare_terronia : LA SALERNITANA TORNA IN SERIE A DOPO 23 ANNI!?????? - fainformazione : La Salernitana torna in serie A dopo 23 anni La salernitana vince 3 a 0 a Pescara e grazie ai suoi 69 punti ritorn… - fainfosport : La Salernitana torna in serie A dopo 23 anni La salernitana vince 3 a 0 a Pescara e grazie ai suoi 69 punti ritorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana torna Pescara sconfitto ancora, ora azzerare tutto e ripartire PESCARA - Qualcuno almeno ha avuto modo di festeggiare qualcosa. Peccato che non sia il Pescara, ma la Salernitana che torna in serie A dopo 23 anni esatti. Il Delfino può fare solo da spettatore dopo un campionato disastroso che fa tornare i biancazzurri in C a distanza di 11 anni. Per quanto riguarda ...

La Salernitana torna in Serie A, Lotito: 'Ho mantenuto gli impegni, grande gioia' La Salernitana è tornata in massima serie dopo 23 anni di assenze, anche grazie all'apporto economico di Lotito, patron della società con sede a Salerno. Il presidente ha espresso gioia e ...

La Salernitana torna in Serie A, mancava dal 1999 La Stampa Calcio: tris al Pescara e la Salernitana torna in Serie A (2) (Adnkronos) - Brianzoli e salentini faranno i playoff a partire dalle semifinali. Il Monza sfiderà la vincente di Cittadella-Brescia, mentre il Lecce affronterà chi avrà la meglio tra Venezia e ...

Fabrizio Castori è ancora l'uomo dei miracoli: la "sua" Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni La Salernitana di Fabrizio Castori festeggia una storica promozione in Serie A, ventitrè anni dopo l'ultima volta. La formazione ...

