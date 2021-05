Isola dei famosi, quanti Kg hanno perso i concorrenti? Il caso del magrissimo Awed e le rivelazioni di Elisa Isoardi (Di lunedì 10 maggio 2021) Preoccupano le immagini dei concorrenti che arrivano dall‘Isola dei famosi; i naufragi risentono della scarsità di cibo e alcuni di loro hanno perso diversi Kg. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di Andrea Cerioli e Awed: costole in vista, fisici emaciati messi a dura prova dalla fame. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Isola dei famosi: Iva Zanicchi sarà in studio? Come sta dopo la puntura dell’ape I due sono visibilmente dimagriti e a causa della debolezza sono stati vittime di svenimenti e malori. Ma è un po’ tutto il gruppo degli uomini a risentirne; anche Roberto Ciufoli è dimagrito molto. Ma quanti chili hanno perso i concorrenti? Difficile dirlo vedendo le foto, ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 maggio 2021) Preoccupano le immagini deiche arrivano dall‘dei; i naufragi risentono della scarsità di cibo e alcuni di lorodiversi Kg. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di Andrea Cerioli e: costole in vista, fisici emaciati messi a dura prova dalla fame. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,dei: Iva Zanicchi sarà in studio? Come sta dopo la puntura dell’ape I due sono visibilmente dimagriti e a causa della debolezza sono stati vittime di svenimenti e malori. Ma è un po’ tutto il gruppo degli uomini a risentirne; anche Roberto Ciufoli è dimagrito molto. Machili? Difficile dirlo vedendo le foto, ...

