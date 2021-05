In Italia si potranno gestire su blockchain le fideiussioni bancarie (Di lunedì 10 maggio 2021) (foto: via Getty Images)gestire attraverso la tecnologia dei registri digitali distribuiti il processo di fideiussione, per garantire più sicurezza, trasparenza ed efficacia fra gli attori coinvolti: è questo l’obiettivo di un progetto promosso da Cetif, Sia e Reply per digitalizzare su blockchain la conduzione delle fideiussioni in ambito bancario e assicurativo. Dopo una fase di prova di quattro mesi, che ha coinvolto 50 operatori tra garanti, garantiti e contraenti selezionati anche dal mondo finanziario, della pubblica amministrazione e delle imprese, il progetto delle fideiussioni digitali è pronto per il lancio sul mercato, previsto nel secondo semestre ed entro la fine dell’anno. Nella fase pilota sono state gestite in modo digitale oltre 350 fideiussioni con somme garantite comprese tra i ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) (foto: via Getty Images)attraverso la tecnologia dei registri digitali distribuiti il processo di fideiussione, per garantire più sicurezza, trasparenza ed efficacia fra gli attori coinvolti: è questo l’obiettivo di un progetto promosso da Cetif, Sia e Reply per digitalizzare sula conduzione dellein ambito bancario e assicurativo. Dopo una fase di prova di quattro mesi, che ha coinvolto 50 operatori tra garanti, garantiti e contraenti selezionati anche dal mondo finanziario, della pubblica amministrazione e delle imprese, il progetto delledigitali è pronto per il lancio sul mercato, previsto nel secondo semestre ed entro la fine dell’anno. Nella fase pilota sono state gestite in modo digitale oltre 350con somme garantite comprese tra i ...

Advertising

rafbarberio : L'INTERVISTA Rete e auto, il nuovo paradigma di sviluppo digitale dell’economia. De Leo: “Europa e Italia potranno… - La7tv : #lariachetira Bernabò #Bocca, Presidente Federalberghi: 'Il turismo va programmato. Dobbiamo dare certezze ai nostr… - Fede_Spera86 : Tudor potrebbe portare quella cattiveria che è mancata per tutta la stagione. Ovvio che non ci potranno essere migl… - Agenzia_Italia : In Sardegna le spiagge più belle si potranno scegliere online in base al meteo - infoitinterno : Vaccini Covid, over 50 da oggi potranno prenotarsi in tutta Italia -