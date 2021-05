Il cafone digitale è bipartisan

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’altra sera si è accesa la tv ed è apparsa Paola Turci. Lamentando (ben a ragione) l’inciviltà di chi le aveva rivolto insulti non so più su quale social, ha fatto notare un dettaglio: ci ho fatto caso, ha detto grossomodo, quelli che insultano online sono sempre tutti di destra, sono tutti sempre della Lega. Si tratta di un meraviglioso esempio di frase contemporaneamente vera e falsa. È vera in quanto suffragata dall’evidenza: Paola Turci viene insultata, va a controllare i profili e scopre che i cafoni, gli ottusi e i frustrati provengono tutti da quella parte politica. È falsa in quanto Paola Turci sembra non venire sfiorata dal sospetto che tutti i cafoni, gli ottusi e i frustrati che la insultano appartengano alla parte politica che lei avversa, e si sentano in diritto di insultarla per questo. Da animo nobile non pensa che, se pure alcuni cafoni ottusi e frustrati ...