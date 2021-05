Gravina: “Juventus fuori da Serie A se resta in Superlega” (Di lunedì 10 maggio 2021) La Juventus deve scegliere fra Superlega e Serie A, parola di Gabriele Gravina. L’esclusione dal prossimo campionato non è dunque da escludere. Naturalmente, solo se il club bianconero non si decidesse ad abbandonare il progetto Superlega. In ogni caso, bisogna aspettare questa estate. Lo ha detto oggi il presidente della FIGC e membro del comitato UEFA Gravina: “Le norme sono chiare. Se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juve farà ancora parte della Superlega non potrà prendere parte alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti“, ha dichiarato intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Parole che non lasciano spazio a dubbi. Dopo le dichiarazioni di Ceferin sulla ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladeve scegliere fraA, parola di Gabriele. L’esclusione dal prossimo campionato non è dunque da escludere. Naturalmente, solo se il club bianconero non si decidesse ad abbandonare il progetto. In ogni caso, bisogna aspettare questa estate. Lo ha detto oggi il presidente della FIGC e membro del comitato UEFA: “Le norme sono chiare. Se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juve farà ancora parte dellanon potrà prendere parte allaA. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti“, ha dichiarato intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Parole che non lasciano spazio a dubbi. Dopo le dichiarazioni di Ceferin sulla ...

Advertising

capuanogio : #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo… - DiMarzio : #SerieA | #Gravina avvisa la Juventus: 'Le norme sono chiare' - repubblica : Superlega, Gravina minaccia la Juventus: 'Se non rispetta le regole è fuori dal campionato' - ilcomizio : Se al momento dell'iscrizione al nuovo campionato di Serie A la Juventus dovesse essere ancora nella Superleague, '… - Milo20i : RT @repubblica: Superlega, Gravina minaccia la Juventus: 'Se non rispetta le regole è fuori dal campionato' -