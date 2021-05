Covid Spagna, “immunità di gregge fra 100 giorni” (Di lunedì 10 maggio 2021) La Spagna “fra 100 giorni raggiungerà l’immunità di gregge, con il 70% della popolazione spagnola vaccinata”. Lo ha promesso oggi il primo ministro Pedro Sanchez durante una visita ufficiale in Grecia. Lo riferiscono i media spagnoli, sottolineando che fra 100 giorni sarà il 18 agosto mentre finora il governo di Madrid aveva indicato che l’immunità di gregge sarebbe stata raggiunta a fine agosto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) La“fra 100raggiungerà l’di, con il 70% della popolazione spagnola vaccinata”. Lo ha promesso oggi il primo ministro Pedro Sanchez durante una visita ufficiale in Grecia. Lo riferiscono i media spagnoli, sottolineando che fra 100sarà il 18 agosto mentre finora il governo di Madrid aveva indicato che l’disarebbe stata raggiunta a fine agosto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

