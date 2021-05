Covid, Salvini: entro la settimana italiani aspettano riaperture (Di lunedì 10 maggio 2021) "Penso che questa sia la settimana giusta, finalmente, grazie alle insistenze della Lega non dobbiamo aspettare giugno o luglio. Aumentano i guariti, i vaccinati, diminuiscono i ricoveri. Bisogna ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) "Penso che questa sia lagiusta, finalmente, grazie alle insistenze della Lega non dobbiamo aspettare giugno o luglio. Aumentano i guariti, i vaccinati, diminuiscono i ricoveri. Bisogna ...

Advertising

LegaSalvini : MADRID, LA DESTRA ANTI-LOCKDOWN VINCE LE ELEZIONI. APPLAUSI DA SALVINI: 'COMPLIMENTI ISABEL DIAZ AYUSO' - LegaSalvini : COVID, #SALVINI: IN CDM LEGA CHIEDERÀ DI RIAPRIRE MODELLO MADRID - Agenzia_Italia : Salvini: 'La Lega chiederà l'abolizione del coprifuoco in Cdm' - CCoccarelli : RT @ChiodiDonatella: #COPRIFUOCO AGLI #ITALIANI, #REDCARPET AI #CLANDESTINI. #SALVINI SVEGLIA #DRAGHI: ORA BASTA. #Sbarchi senza sosta che… - FraLauricella : Sono 198 le vittime per #covid in un giorno. #Salvini #grazierenzi #coprifuocoalle22 #coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Covid, Salvini: entro la settimana italiani aspettano riaperture Incalzato dalle domande Salvini ha ribadito: "conto che entro la settimana il governo prenda atto, non delle richieste della Lega, ma dei dati medici: continuare a tenere centinaia di migliaia di ...

Letta "comprerò libro Giorgia Meloni, mi interessa"/ Pd 'punge' Lega: "Copasir a FdI" ... in particolare il suo rapporto - scontro con l'alleato Matteo Salvini . Dalla vicenda Copasir fino alle candidature per le Amministrative, finendo con l'emergenza migranti e le regole anti - Covid (...

Covid, Salvini: "Conto sia una settimana di graduale ritorno alla normalita'" - Italia Agenzia ANSA L'accusa di Fratoianni: "Sui migranti da Salvini e Meloni la solita cinica propaganda" Il segretario di Sinistra Italiana: "Parlano a vanvera di invasione, mentre da gennaio ad oggi sono annegate nel Mediterraneo almeno 500 persone, tra cui tanti bambini" ...

Verso il coprifuoco a mezzanotte? Cresce il pressing delle forze politiche (Lega e Iv in testa), ma anche di Regioni e Comuni per spostare l'inizio della misura anti Covid di due ore già da lunedì prossimo. Ok a un allentamento da Pd ...

Incalzato dalle domandeha ribadito: "conto che entro la settimana il governo prenda atto, non delle richieste della Lega, ma dei dati medici: continuare a tenere centinaia di migliaia di ...... in particolare il suo rapporto - scontro con l'alleato Matteo. Dalla vicenda Copasir fino alle candidature per le Amministrative, finendo con l'emergenza migranti e le regole anti -(...Il segretario di Sinistra Italiana: "Parlano a vanvera di invasione, mentre da gennaio ad oggi sono annegate nel Mediterraneo almeno 500 persone, tra cui tanti bambini" ...Cresce il pressing delle forze politiche (Lega e Iv in testa), ma anche di Regioni e Comuni per spostare l'inizio della misura anti Covid di due ore già da lunedì prossimo. Ok a un allentamento da Pd ...