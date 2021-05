Cagliari, Capozucca: «Rigore per il Benevento inesistente, anche al Cagliari…» (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le proteste da parte del Benevento contro l’arbitro Mazzoleni arriva la risposta del DS del Cagliari Capozucca. Le sue parole Il ds del Cagliari Capozucca dice la sua dopo le proteste del presidente del Benevento Vigorito. Rigore di ieri? «Il Rigore non esiste: Asamoah ha il piede piantato a terra e Viola va a cercare il contatto trascinando vistosamente la gamba». Lo riporta l’Ansa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Cagliari – «Mi dispiace che non si sottolinei abbastanza quello che il Cagliari ha fatto. 13 punti su 15 nelle ultime 5 partite. Ieri abbiamo fatto una partita intelligente senza rubare niente a nessuno. anche al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le proteste da parte delcontro l’arbitro Mazzoleni arriva la risposta del DS del. Le sue parole Il ds deldice la sua dopo le proteste del presidente delVigorito.di ieri? «Ilnon esiste: Asamoah ha il piede piantato a terra e Viola va a cercare il contatto trascinando vistosamente la gamba». Lo riporta l’Ansa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24– «Mi dispiace che non si sottolinei abbastanza quello che ilha fatto. 13 punti su 15 nelle ultime 5 partite. Ieri abbiamo fatto una partita intelligente senza rubare niente a nessuno.al ...

