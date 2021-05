America’s Cup | neozelandesi agli statunitensi | “Intervento presuntuoso”

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sta facendo discutere l’del New York Yacht Club e di American Magic che hanno proposto una bozza di protocollo per l’Cup. Glinon sono Defender della Coppa, né Challenger of Record, quindi non hanno voce in capitolo sulle nuove regole. Tuttavia, avendo inventato la competizione e avendola vinta dal 1870 al 1983 hanno pensato di avere il diritto di intervenire. Ma iha risposto, definendo il loro. “RNZYS e Emirates Team New Zealand (in qualità di attuale Defender dell’Cup) accolgono con favore l’interesse del New York Yacht Club per la prossimaCup, ma mettono in dubbio le loro motivazioni per una dichiarazione così presuntuosa quando le iscrizioni non sono ancora ...