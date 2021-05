Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici pizzicati insieme: il gossip impazza (Di domenica 9 maggio 2021) gossip Che succede tra Zorzi e Stanzani? Pubblicato su 9 Maggio 2021 Il gossip impazza attorno a Tommaso Stanzani, ex ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e l’altro Tommaso, vale a dire Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 nonché opinionista attuale dell’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z. Ma perché tanto mormorare da parte della cronaca rosa? Semplice: perché i due ‘Tommy’, nelle scorse ore, sono stati pizzicati assieme tra le vie di Milano. Che ci facevano Stanzani e Zorzi a spasso l’uno a fianco dell’altro? E soprattutto, che legame c’è tra loro? Semplice Amicizia oppure dell’altro? Per il ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)Che succede tra? Pubblicato su 9 Maggio 2021 Ilattorno a, ex ballerino dell’ultima edizione didi Maria De Filippi, e l’altro, vale a dire, vincitore del Grande Fratello Vip 5 nonché opinionista attuale dell’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z. Ma perché tanto mormorare da parte della cronaca rosa? Semplice: perché i due ‘Tommy’, nelle scorse ore, sono statiassieme tra le vie di Milano. Che ci facevanoa spasso l’uno a fianco dell’altro? E soprattutto, che legame c’è tra loro? Semplicezia oppure dell’altro? Per il ...

