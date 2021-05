Sassuolo | De Zerbi | “Settimo posto ha valore che va oltre il calcio”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) “Ci giocheremo ilfino alla fine. Vogliamo attribuire a questa posizione unsuperiore a quello che ha. Val’aspetto calcistico”. Lo ha detto il tecnico delRoberto Dedopo la vittoria per 2-1 sul campo del Genoa. La squadra neroverde sale a 56 punti in classifica e può continuare a coltivare il sogno europeo: “Sono gratificato per i primi venticinque minuti di grandee per come abbiamo lottato nel finale. Questi due aspetti mi danno felicità”, ha detto a Sky Sport dopo il match deciso dai gol di Raspadori e Berardi. I VIDEO HIGHLIGHTS GENOA-SportFace.