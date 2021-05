Roma-Crotone, Cosmi: “Chi retrocede deve pensare solamente ad una cosa” (Di domenica 9 maggio 2021) Parola a Serse Cosmi.Serie A, Roma-Crotone 5-0: “manita” giallorossa, doppiette per Pellegrini e Mayoral. La classificaIl coach dello Squalo rossoblu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della pesante debacle rimediata sul campo della Roma. "Abbiamo subìto gol all’inizio del secondo tempo, è stato un peccato perché sembrava avessimo trovato il filo del gioco. Purtroppo dopo il secondo e il terzo gol ci siamo arresi ingiustificatamente, non c’erano i presupposti. Mi dispiace perché su questo campo non avevo mai preso tutti questi gol”.Roma-Crotone, Pellegrini: “Europa League? E’ stato commesso un errore”"Se vogliamo fare un’analisi più tecnica, diciamo che nelle partite precedenti avevamo nascosto la nostra fragilità difensiva facendo gol, mentre oggi non li abbiamo fatti e ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Parola a Serse.Serie A,5-0: “manita” giallorossa, doppiette per Pellegrini e Mayoral. La classificaIl coach dello Squalo rossoblu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della pesante debacle rimediata sul campo della. "Abbiamo subìto gol all’inizio del secondo tempo, è stato un peccato perché sembrava avessimo trovato il filo del gioco. Purtroppo dopo il secondo e il terzo gol ci siamo arresi ingiustificatamente, non c’erano i presupposti. Mi dispiace perché su questo campo non avevo mai preso tutti questi gol”., Pellegrini: “Europa League? E’ stato commesso un errore”"Se vogliamo fare un’analisi più tecnica, diciamo che nelle partite precedenti avevamo nascosto la nostra fragilità difensiva facendo gol, mentre oggi non li abbiamo fatti e ...

