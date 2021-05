Roma-Crotone 5-0 | doppiette di Pellegrini e Mayoral | Tabellino e Highlights

(Di domenica 9 maggio 2021) Dopo un primo tempo sofferto i giallorossi riescono a travolgere i rossoblù nella ripresa5-0, Cronaca,ed– Il Sassuolo ha battuto il Genoa, così ladi Paulo Fonseca ha bisogno necessariamente dei tre punti per riconquistare il settimo posto, un piazzamento che vale la partecipazione alla Conference League, la terza competizione della Uefa. I giallorossi sono fermi a 56 punti, ma devono dimostrare di essere più forti di unche tra l’altro è già matematicamente condannato alla retrocessione in Serie B. I rossoblù allenati da Serse ...

Commenta per primo5 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 47' e 90' Mayoral, 70' e 73' Pellegrini, 78' Mkhitaryan Assist: 47' e 73' Mkhitaryan, 78' Karsdorp Ammonizioni: Darboe (R); Cristante (R).: ...- Pokerissimo dellache torna a vincere anche in campionato, battendo il5 - 0. Succede tutto nella ripresa con le doppiette di Mayoral e Pellegrini inframezzate dalla rete di Mkhitaryan . Con questi tre ...Ha bisogno di tempo” Al termine della sfida di oggi contro il Crotone, vinta per 5-0 dalla Roma, ha parlato il tecnico Paulo Fonseca. Queste le sue parole: Ottimo calcio nei 45, ma non nei 90. Deve ...AS ROMA NEWS - Mister Paulo Fonseca commenta la prova della sua squadra al termine di Roma-Crotone di domenica 9 maggio. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle var ...