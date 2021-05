Quanti soldi può guadagnare Matteo Berrettini vincendo il Masters 1000 di Madrid? Montepremi e cifre (Di domenica 9 maggio 2021) Quanti soldi può guadagnare Matteo Berrettini vincendo il Masters 1000 di Madrid? L’assegno garantito al trionfatore del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola è particolarmente interessante: 315.160 euro. Il romano cercherà il colpaccio in una finale davvero durissima contro il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato Rafael Nadal e Dominic Thiem. Servirà un’impresa al nostro portacolori contro il numero 6 al mondo, ma il numero 9 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per imporsi. Il 25enne tornerà in campo oggi pomeerigio (ore 18.30) per affrontare il teutonico. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, il nativo di Amburgo conduce per 2-1. Il risultato odierno è importante dal punto di vista ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)puòildi? L’assegno garantito al trionfatore del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola è particolarmente interessante: 315.160 euro. Il romano cercherà il colpaccio in una finale davvero durissima contro il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato Rafael Nadal e Dominic Thiem. Servirà un’impresa al nostro portacolori contro il numero 6 al mondo, ma il numero 9 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per imporsi. Il 25enne tornerà in campo oggi pomeerigio (ore 18.30) per affrontare il teutonico. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, il nativo di Amburgo conduce per 2-1. Il risultato odierno è importante dal punto di vista ...

Advertising

mentayoongi : chiedendomi quanti soldi si farà la grande colpo con l'acquisizione di vlive - Icios007 : I finanziamenti statali al cinema italiano: quanti sono e quali sono - Viola4545 : @pablo__liberal @La_manina__ @matteorenzi Però non ci avevo pensato. Mi sa he è vero. Chissa quanti soldi ha fatt… - drsmoda : @Breguet87 @KIKIA73 @cresce_m Quanto Vi pagano? Me lo chiedo sempre ..tradire il vostro paese ....x quanti soldi - valenti30146835 : RT @eleonoradalcol: Meno male che una delle prime cose che i miei mi hanno insegnato è che mostrare prezzi/quanti soldi avete per ostentare… -