Oroscopo di Paolo Fox dal 10 al 16 maggio: previsioni della settimana (Di domenica 9 maggio 2021) Cosa ci vorranno dire le stelle? Lo scopriamo al solito con l'Oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno. Ariete Gli Ariete possono recuperare un rapporto che si stava perdendo. E infatti la settomana inizia con amore nell'aria. Sul lavoro in arrivo una soddisfazione, e per qualcuni nuovi contratti da sottoscrivere. Toro Godrai di molta tranquillità in amore e sarai in grado di gestire le difficoltà. Forse la situazione sarà delle migliori anche sul lavoro dal momento che hai la Luna nel segno. Alcuni avranno un contratto a lunga scadenza. Gemelli Per i nati sotto al segno dei Gemmelli, c'è qualcosa da risolvere in amore. Per fortuna c'è Venere nel segno che ti permette di superare qualunque difficoltà. Per il lavoro la migliore situazione è dietro l'angolo, tutte le difficoltà andranno superate. Cancro Questa ...

