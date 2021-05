Marco Masini e l’orrendo pettegolezzo che ne ha condizionato la carriera (Di domenica 9 maggio 2021) Marco Masini è impegnato nel suo primo concerto in streaming una fase importante della carriera dall’orrendo pettegolezzo sulla sfortuna Domenica 9 maggio il popolare cantante toscano Marco Masini sarà ospite, in collegamento streaming, del salotto di Mara Venier. L’artista, 57 anni il prossimo 18 settembre, è impegnatissimo nei lavori per la preparazione del suo primo concerto “virtuale”, in streaming, e nella lotta per la ripresa dei concerti dal vivo. Una fase importante, di grande fermento, una sorta di scatto decisivo per quella che lui stesso definisce la “sua seconda carriera”. Quella iniziata nel 2004 dopo il ritiro, avvenuto nel 2001 e determinato da un grave momento di crisi e dall’orrendo ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021)è impegnato nel suo primo concerto in streaming una fase importante delladalsulla sfortuna Domenica 9 maggio il popolare cantante toscanosarà ospite, in collegamento streaming, del salotto di Mara Venier. L’artista, 57 anni il prossimo 18 settembre, è impegnatissimo nei lavori per la preparazione del suo primo concerto “virtuale”, in streaming, e nella lotta per la ripresa dei concerti dal vivo. Una fase importante, di grande fermento, una sorta di scatto decisivo per quella che lui stesso definisce la “sua seconda”. Quella iniziata nel 2004 dopo il ritiro, avvenuto nel 2001 e determinato da un grave momento di crisi e dal...

Advertising

GiovanniVerdoli : RT @RedRonnie: Stasera @marcomasini64 in un concerto unico in streaming per aiutare l'Ospedale Meyer di Firenze. Guarda la sua partecipazio… - radiolisola : #NowPlaying: Marco Masini - Spostato di un secondo - Domenico1oo777 : RT @RedRonnie: Stasera @marcomasini64 in un concerto unico in streaming per aiutare l'Ospedale Meyer di Firenze. Guarda la sua partecipazio… - spalla72g : RT @RedRonnie: Stasera @marcomasini64 in un concerto unico in streaming per aiutare l'Ospedale Meyer di Firenze. Guarda la sua partecipazio… - RedRonnie : Stasera @marcomasini64 in un concerto unico in streaming per aiutare l'Ospedale Meyer di Firenze. Guarda la sua par… -