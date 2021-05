Lamorgese sente Draghi | verso una cabina di regia per affrontare il tema dei flussi dei migranti con tutti i ministri competenti

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, Lamorgese sente Draghi: allo studio cabina di regia #Lamorgese - infoitinterno : Lampedusa: 15 sbarchi in poche ore, Lamorgese sente Draghi - lasiciliaweb - infoitinterno : Migranti, oltre 1.400 persone approdate a Lampedusa | Lamorgese sente Draghi, verso una cabina di regia - DavideCrusader : Paese senza Anima Osceno Migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: oltre 1400 in poche ore. Lamorgese sente Dr… - SimoPagliarini_ : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Lamorgese sente Draghi: allo studio cabina di regia #Lamorgese -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese sente

Salvini: serve un vertice urgente. Meloni: "Subito il blocco navale". Il premier: niente respingimenti. L'Italia pronta a chiedere l'aiuto della Commissione per ripristinare le intese di Malta sulla distribuzione . - -Draghi, verso cabina di regia Il ministro dell'Interno, Luciana, ha sentito il premier Mario Draghi in relazione all'imponente numero di migranti sbarcati a Lampedusa. Sul ...Non si arresta l’emergenza a Lampedusa dove durante la notte sono sbarcati altri 635 migranti, arrivati con 4 barconi. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un pescher ...Sono 635 i migranti sbarcati, con 4 barconi, durante la notte a Lampedusa. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazi ...