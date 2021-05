Juventus Women | Guarino | «Futuro? Non so assolutamente nulla»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021)sul: «Leggo le cose dai giornali». Le dichiarazioni della coach bianconera Intervenuta ai microfoni diNews24.com dopo la partita scudetto con il Napoli, Ritaè parsa ancora una volta stupita di fronte alle voci che la vorrebbero lontana da Torino nella prossima stagione: «Ad oggi non so, apprendo queste notizie come voi dai giornali». Di lei si è parlato in ottica Nazionale in caso di mancato rinnovo di Milena Bertolini. Soltanto lo scorso 4 febbraio la coach bianconera ha rinnovato il proprio contratto con lafino al 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.