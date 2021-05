Juve-Milan, non solo Donnarumma e Szczesny: tutti i destini in bilico (Di domenica 9 maggio 2021) Le due squadre si affronteranno oggi. Da Donnarumma a Szczesny passando per Romagnoli: destini incrociati. Leggi su 90min (Di domenica 9 maggio 2021) Le due squadre si affronteranno oggi. Dapassando per Romagnoli:incrociati.

Advertising

capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - 27Giacomo : @cippiriddu Del Milan che torna in CL mi frega zero perché prima di rendersi pericoloso si deve riconfermare un pai… - Stroozman : Prosegue la barzelletta #Var Annullato gol al Genoa, stesso fallo su Rabiot di Milan-Juve all'andata, li fu conval… -