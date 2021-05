Il Medico risponde | Che cos’è l’attacco di panico?

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 9 maggio 2021) “Il” Chedi? DOMANDA Salve dottore sono Isabella una vostra assidua lettrice online. Complimenti per le sue belle risposte e per il giornale.Per favore potrei sapere qualcosa sugli attacchi di, mi puòre, non si dimentichi ci tengo tanto, mi raccomando. Grazie infinitamente e buona serata.Isa 72 RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez ATTENZIONE: "Le informazioni contenute in questa rubrica medica, non devono ASSOLUTAMENTE, in alcun modo, sostituire il rapportodi Famiglia/Assistito. Si raccomanda per buona regola, di chiedere SEMPRE il parere del propriodi Famiglia, o Specialista di fiducia, il quale conosce in dettaglio la storia clinica del ...