Giro d'Italia, a Novara successo di Merlier. Ganna conserva la Maglia Rosa (Di domenica 9 maggio 2021) Giro d'Italia, Tim Merlier ha vinto la seconda tappa. Sul traguardo di Novara beffati Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. Novara – Tim Merlier ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia 2021. Il belga della Alpecin sul traguardo di Novara è riuscito con una volata perfetta a precedere Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. Tanta Italia nella top ten visto il sesto posto di Matteo Moschetti, il settimo di Filippo Fiorelli e il nono di Davide Cimolai. Nessun particolare problema per Filippo Ganna. Il piemontese è riuscito a conservare la Maglia Rosa al termine di una frazione che non presentava particolari difficoltà.

